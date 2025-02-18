الكشف عن حكم مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن حكم مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في قمة مباريات الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وتم تعيين أنتوني تايلور حكم مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024 /2025.

وتترقب الجماهير المصرية المباراة من أجل مشاهدة نجمي المنتخب الوطني محمد صلاح وعمر مرموش في مواجهة بعضهما البعض، في ظل تألق اللاعبان بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتقام مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الموافق 23 فبراير الجاري، وتنطلق صافرتها في الـ6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

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