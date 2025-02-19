موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يحل فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا أمام أستون فيلا مساء اليوم الأربعاء علي ملعب "فيلا بارك" في المباراة المُقدمة من الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.



وتم تبكير موعد مباراة أستون فيلا ضد ليفربول في البريميرليج بعدما تأهل الريدز إلى نهائي كأس كاراباو، حيث سيخوض ذلك اللقاء ضد نيوكاسل يونايتد يوم 16 مارس المقبل.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي



تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد أستون فيلا



تُذاع مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 38 نقطة في المركز التاسع.

وفاز ليفربول في مباراة الدور الأول ضد أستون فيلا على ملعب "الأنفيلد"، هذا الموسم، بهدفين دون رد.

أرقام محمد صلاح ضد أستون فيلا

خاض محمد صلاح في مسيرته مع ليفربول ضد أستون فيلا 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن النجم الدولي المصري من تسجيل 7 أهداف وتمرير 4 تمريرات حاسمة، بإجمالي مساهمات تهديفية 11 هدفا.

تصريحات أرني سلوت عن مباراة أستون فيلا

أشاد الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، بفريق أستون فيلا واعتبرهم فريقًا قويًا، موضحًا أن كل مباراة في هذه الفترة من الموسم ستكون صعبة.

كما أكد سلوت على غياب كودي جاكبو عن مواجهة أستون فيلا، لكنه أشار إلى أن عودته قريبة.

كما أعلن عن إصابة جو جوميز، التي ستجبره على الغياب لعدة أسابيع، وربما يحتاج إلى عملية جراحية.

وتابع عن أستون فيلا: إنهم يمتلكون لاعبين سريعين للغاية، وهو ما يجعلهم قادرين على التسجيل من هجمات مرتدة.

واختتم: الفريق يتنافس على كل شيء، بما في ذلك الدوري والكؤوس، ويجب أن يبقى في قمة أدائه دائمًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.