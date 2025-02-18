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رياضة

منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادا لودية آلو إيجبت

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، اختتم اليوم الثلاثاء منتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم تدريباته استعدادًا  لمباراة آلو إيجيبت الودية، غدًا الأربعاء في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بإستاد المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك في ختام التجمع الأول للمعسكر المفتوح الذي انتظم فيه المنتخب ضمن استعداداته لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار أبريل القادم وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم في تشيلي.

علاء نبيل يدعم منتخب الشباب

وحرص الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة على حضور التدريبات واطمأن من الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمعسكر ومتطلبات المنتخب في المرحلة القادمة.  

الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب

ويضم جهاز المنتخب كلًّا من: أسامه نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء وأحمد ممدوح وأحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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