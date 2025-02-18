منتخب الشباب يواجه ألو ايجيبت وديا، ونبيه يواصل غرس الروح القتالية في اللاعبين

منتخب الشباب، قال حمادة أنور المدير الإداري لمنتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم: إن المنتخب سيلعب مباراة ودية مع ألو ايجيبت غدا الأربعاء فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر باستاد المنتخبات الوطنية، بمشروع الهدف بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك فى ختام التجمع الأول للمعسكر المفتوح الذى انتظم فيه المنتخب ضمن استعداداته لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها فى كوت ديفوار أبريل القادم ، وهى البطولة المؤهلة لكأس العالم فى تشيلي.

القوام الأساسي يدخل معسكرا مغلقا الخميس

وقال حماده أنور إن التجمع الأول حرص خلاله الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على منح عدد كبير من الوجوه الجديدة الفرصة كاملة، وذلك قبل بدء التجمع الثاني الذى يقام اعتبارا من الخميس إلى ٢٨ فبراير الجاري، والذى سيشهد ضم المتميزين مع القدامى، وذلك للوقوف على الشكل والقوام الأساسي للمنتخب الذى تنتظره تحديات قوية فى البطولة، بعد وقوعه فى المجموعة الثانية التى تضم معه: المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

غرس الروح القتالية في اللاعبين

وأشاد المدير الإداري لمنتخب الشباب مواليد 2005 بالروح القتالية التى يزرعها نبيه مبكرا فى نفوس اللاعبين، باعتبارها إحدى الصفات الإدارية التى يتميز بها الفراعنة فى القارة السمراء.

ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء وأحمد ممدوح وأحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

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