منتخب الشباب ينتظم فى معسكر مفتوح استعدادا لبطولة أفريقيا (صور)

انتظم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكرة القدم، بقيادة أسامة نبيه المدير الفني فى معسكره المفتوح اليوم بمشروع المنتخبات الوطنية "الهدف"، ويقام المعسكر المفتوح من 17 إلى 19 فبراير الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا والمقرر إقامتها في كوت ديفوار 2025.

وأدى المنتخب أول تدريباته ظهر اليوم بمشاركة ٢٧ لاعبا هم:

حراسة المرمى:

محمد ريشة (البنك الأهلي)

حمزة خالد (بتروجيت)

خط الدفاع:

محمد جمال (بتروجيت)

محمود عصام (إنبي)

هشام فؤاد (بتروجت)

بلال موسى (محترف – هولندا)

أحمد حمدي (بتروجيت)

مؤمن شريف (الاتحاد السكندري)

إبراهيم عادل (الأهلي)

أحمد حلمي (بتروجت)

طارق فوزي (الأهلي)

ياسين ياسر (البنك الأهلي)

خط الوسط:

عبد الرحمن كتكوت (الإسماعيلي)

سيف سفاجا (إنبي)

سوني (محترف بإنجلترا)

يوسف جلال (مودرن سبورت)

مروان محمود (زد إف سي)

عمر أحمد القط (الإسماعيلي)

الأجنحة وصناع اللعب:

محمد أشرف مرازيق (محترف – قبرص)

عمر وائل (مودرن سبورت)

يوسف شلبي (مودرن سبورت)

سليم سليمان (مودرن سبورت)

عمر ياسر (زد إف سي)

كريم توفيق (زد إف سي)

خط الهجوم:

يوسف هيثم هوندا (بتروجت)

السيد ربيع (الإسماعيلي)

يوسف محمد صابر (سيراميكا)

محمد منصور (محترف – إسبانيا)

ويتواجد منتخب مصر ببطولة افريقيا في مجموعة تضم كلًا من؛ نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء وأحمد ممدوح واحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

فيما أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للشباب

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة صعبة تضم كلًا من؛ نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

12 منتخبا تشارك في أمم إفريقيا للشباب

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

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