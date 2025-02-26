أسعار عبايات رمضان 2025 في العتبة، تبدأ من 200 جنيه والإسدالات بـ250، أقمشة مطرزة وخفيفة ولامعة، وهذه أبرز النصائح عند الشراء

تعد محطة مترو العتبة مركزًا تجاريًا حيويًا في قلب القاهرة، حيث تجذب آلاف الزوار يوميًا. وبسبب هذا الإقبال الكبير، تزخر المحطة بالعديد من المحلات التجارية المتنوعة، بما في ذلك محلات الملابس التي تقدم تشكيلة واسعة من الأزياء، خاصةً خلال المواسم مثل شهر رمضان.

تتجه موضة العبايات في رمضان 2025 في مصر نحو التنوع والابتكار، مع الحفاظ على الأصالة والتقاليد.

وإليكِ أبرز الاتجاهات التي ستشاهدينها هذا الموسم:

1. الألوان:

* الألوان الزاهية: تبرز الألوان الزاهية والجريئة مثل الأخضر الزمردي، والأزرق الفيروزي، والفوشيا، والبرتقالي، لتضفي لمسة من الحيوية والانتعاش على إطلالتكِ الرمضانية.

* الألوان الباستيل: تظل الألوان الباستيل الناعمة خيارًا أنيقًا وراقيًا، مثل الوردي الباهت، والأزرق الفاتح، والبيج، والرمادي الفاتح.

* الألوان الكلاسيكية: لا يمكن الاستغناء عن الألوان الكلاسيكية مثل الأسود، والكحلي، والأبيض، والتي تمنحكِ إطلالة أنيقة ومحتشمة.

2. الخامات:

* الأقمشة الخفيفة: تعتبر الأقمشة الخفيفة مثل الكريب، واللينين، والحرير، والشيفون، مثالية لأجواء رمضان الحارة، حيث تمنحكِ شعورًا بالراحة والانسيابية.

* الأقمشة المطرزة: تضفي التطريزات لمسة من الفخامة والأناقة على العباية، سواء كانت تطريزات يدوية أو آلية.

* الأقمشة اللامعة: يمكن استخدام الأقمشة اللامعة مثل الستان أو الحرير لإضفاء لمسة من البريق والتألق على إطلالتكِ.

3. التصميمات:

* العبايات الفضفاضة: تظل العبايات الفضفاضة هي الخيار الأمثل للراحة والأناقة، حيث تمنحكِ حرية الحركة وتخفي عيوب الجسم.

* العبايات ذات الأكمام الواسعة: تعتبر الأكمام الواسعة من أبرز صيحات الموضة في رمضان 2025، حيث تضفي لمسة من الأنوثة والجمال على العباية.

أسعار عبايات رمضان 2025 في العتبة:

رصدت عدسة فيتو أسعار عبايات رمضان 2025 للبيت والخروج في أحد المحلات التجارية بمحطة مترو العتبة، وإليكم التفاصيل:

عبايات البيت:

* أسعار تبدأ من: 200 جنيه وتصل إلى 500 جنيه.

* الخامات: تتنوع الخامات بين الفسكوز المستورد المقاوم للانكماش والستان.

* التصميمات: تتميز بتصميمات عصرية وألوان فاتحة ومبهجة تناسب أجواء رمضان 2025.

* إسدالات رمضان: تبدأ أسعارها من 350 جنيه لخامة الفسكوز المستورد و300 جنيه للستان.

* أطقم العائلة: تتوفر أطقم مكونة من قطعتين، قطعة للأم وأخرى للابنة بنفس التصميم واللون.

* عبايات الأطفال: تبدأ أسعارها من 100 جنيه.

عبايات الخروج:

* أسعار تبدأ من: 380 جنيه وتصل إلى 750 جنيه.

* الفساتين: تبدأ أسعارها من 280 جنيه وتصل إلى 480 جنيه.

ثبات الأسعار:

يشير محمد أحد البائعين إلى أن أسعار العبايات البيتي لم تتغير كثيرًا عن العام الماضي، بل انخفضت بنسبة طفيفة. ومع ذلك، يشهد الإقبال على الشراء انخفاضًا مقارنة بالأعوام السابقة، رغم استمرار وجود زبائن.

نصائح للمتسوقين:

* قارن الأسعار: قبل الشراء، قم بزيارة عدة محلات للمقارنة بين الأسعار والجودة.

* اختر الخامات المناسبة: اختر الخامات التي تناسب الطقس الحار في رمضان، مثل القطن والفسكوز.

* ابحث عن التصميمات العصرية: اختر التصميمات التي تناسب ذوقك وتتماشى مع أحدث صيحات الموضة.

* استفد من العروض والخصومات: قد تقدم بعض المحلات عروضًا وخصومات خاصة خلال شهر رمضان.

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