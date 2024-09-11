تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

يبدأ موسم الخريف في مصر في أواخر سبتمبر ويستمر حتى ديسمبر، يمتاز هذا الفصل بتغيرات ملحوظة في الطقس، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا بعد حرارة الصيف الشديدة.

أسعار ملابس الخريف الحريمي

لذلك تبدأ المحلات في عرض الملابس الخريفية من أول شهر سبتمبر تدريجيا، تعتبر منطقة وسط البلد في القاهرة واحدة من أبرز الوجهات التجارية التي يقصدها الكثيرون لشراء الملابس، بما في ذلك الفساتين الخريفية.

رصدت عدسة فيتو أسعار الفساتين الخريفية في بعض المحلات الشهيرة في وسط البلد، مع التركيز على الجودة والتنوع نظرا لبدء موسم الخريف.

محلات الفساتين في وسط البلد

تتراوح أسعار الفساتين الخريفي:

بين 500 إلى 1500 جنيه، حسب التصميم والجودة



نصائح التسوق من المحلات

تجربة التسوق في وسط البلد ليست مجرد شراء ملابس، بل هي رحلة ممتعة تستمتع فيها بالتجول بين المحلات المختلفة واكتشاف أحدث صيحات الموضة، لذلك نرصد في السطور التالية بعضا من نصائح للتسوق وهي كالتالي:

البحث والمقارنة: قبل الشراء، من الأفضل زيارة عدة محلات ومقارنة الأسعار والجودة.

التفاوض: لا تتردد في التفاوض على الأسعار، خاصة إذا كنت تشتري أكثر من قطعة.

التحقق من الجودة: تأكد من جودة الخامات والتفاصيل الدقيقة في الفستان قبل الشراء.