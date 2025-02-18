أقصر يوم في عدد ساعات الصيام برمضان 2025

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن غرة شهر رمضان 1446فلكيًا من المقرر أن تكون يوم السبت 1مارس 2025

عدد ساعات الصيام فى رمضان 2025



ويكون أول أيام شهر رمضان الكريم هو أقصر الايام فى عدد ساعات الصيام والتى تصل إلى 13ساعة و20دقيقة حيث يرفع آذان المغرب أول أيام شهر رمضان الكريم فى تمام الساعة 54: 5 مساء بينما يرفع فى 29 رمضان وهو أخر أيام الشهر الكريم فى تمام 6:12مساء.



أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أنه غرة شهر رمضان 1446هجريا فلكيًا توافق يوم السبت 1مارس 2025، ويكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال الشهر الكريم 14 ساعة

واعلن دليل الفلكى الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أنه وفقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى، ط يولد هلال شهر رمضان 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة ال47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية ).



رؤية هلال رمضان 2025

وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى فى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة



أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة)ماعدا جاكرتا حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

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