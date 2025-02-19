ترامب يُحمل أوكرانيا مسؤولة الغزو الروسي

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا "تتحمل مسؤولية الغزو الروسي الشامل"، الذي وقع قبل نحو ثلاث سنوات.

وبدأت "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا" في فبراير 2022، عندما دخلت القوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية من بيلاروس وروسيا وشبه جزيرة القرم.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في الوقت الذي كان فيه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا يجريان محادثات في الرياض حول تحسين العلاقات وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وردا على الانتقادات الأوكرانية بشأن عدم دعوتها إلى الاجتماع، قال ترامب: "حسنا، أنتم هناك منذ 3 سنوات. لم يكن عليكم أن تبدأوا هذا الأمر. كان بإمكانكم التوصل إلى اتفاق"، وفقا للأسوشيتد برس.

وأضاف ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض منذ أقل من شهر، أنه لو كان في السلطة عند اندلاع الحرب، لكان بإمكانه التوصل إلى صفقة تمنح أوكرانيا "تقريبا كل الأراضي، دون سقوط قتلى أو تدمير أي مدينة".

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