مغامرات التاجر الأمريكي.. سياسيون يحللون المشروع الاستعماري لـ ترامب: يتحدث كأنه ملك العالم ويمارس البلطجة والعنجهية الأمريكية.. وأفعاله لا تبشر بالخير على الإطلاق

علق سياسيون على تصريحات وقرارات الرئيس الأمريكى الجديد ترامب المثيرة للجدل مع بدء ولايته الجديدة فى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، موضحين أنه فقد هيبته منذ البداية والبعض يعتقد أنه يمزح وما يفعله يعطى إشارة عدم الاستقرار وقلقا عالميا، وأنه يمارس العنجهية الأمريكية على العالم حاليا، ويرى آخرون أن ترامب يريد لأمريكا مزيدا من الغنى على غير الطريقة الديمقراطية لكن ما يفعله سيجعله ينسحب على العالم تدريجيا.

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم سعيد الخبير الاستراتيجى وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يشعر بقدر كبير من القوة وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية هى القوة الكبرى عالميا فى الوقت الحالي، لافتا إلى أن بوتين وروسيا قوى متآكلة للغاية، والصين لا تريد أن تكون قوى عظمى، ولا تريد هذا العبء على الإطلاق.

وأضاف سعيد لـ”فيتو”، أن الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا أكلت منه الكثير وخروج بريطانيا من الاتحاد أضعفه، بالتالى أمريكا هى الدولة الأولى فى العالم، وهى أكبر قوة عسكرية فى العالم، وهى القائدة تكنولوجيا، وفوق كل ذلك إن ترامب يريد لأمريكا مزيدا من الغنى على غير الطريقة الديمقراطية الليبرالية خلال العقود الماضية.

وتابع الخبير الاستراتيجى، أن ترامب يستطيع أن يقول للجميع افعل كذا ولا تفعل كذا، وفى حال عدم التنفيذ يفرض عليه عقوبات، مشيرا إلى أن هذا هو تصرف القوى العظمى دائما عندما تكون وحيدة، وترامب لا يريد فعل ذلك عن طريق التجارة ولا الثقافة، ومن كانوا قبله كانوا يفعلون ذلك منذ انتهاء الحرب الباردة، كان كلينتون وغيره، ولديهم القانون والتنظيم الدولى والحريات العامة وحقوق الإنسان، لكن ترامب لا يريد ذلك الأمر هو يريد أن يقول للجميع افعلوا كذا ويكون ذلك لمصلحة أمريكا.

الشوباشى: ترامب يمارس البلطجة على العالم

كما أكدت فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، أن كل ما يفعله الرئيس الأمريكى ترامب ليس قانونيا ولا إنسانيا وليس حق له على الإطلاق، ولا يوجد رئيس دولة فعل مثلما يفعل ذلك الرجل، لافتة إلى أنه يتحدث وكأنه ملك الكون.

وأضافت الشوباشى لـ”فيتو”، ترامب ليس لديه أى إحساس ولا أى إدراك لعلاقة المواطن بالوطن، مشيرة إلى أن الجميع يعلم بأن أمريكا نشأت منذ 500 عام فقط، والجميع يعلم كيف نشأت أمريكا على أشلاء الهنود الحمر الذين كانوا يعيشون فى هذه المنطقة.

واستكملت الشوباشى، ترامب يمارس البلطجة على العالم لكن العالم لن يصمت ولن يخضع.

وأشارت الشوباشى، حال موافقتنا على ما قاله ترامب ستكون هذه مرحلة وستأتى المرحلة المقبلة، موضحة أن الإسرائيليين مرتزقة لم يكونوا قبل ذلك على الأرض الفلسطينية، بالتالى هو احتلال صهيونى بشع وأيضا المعتوه ترامب يقول بأن إسرائيل دولة صغيرة ولابد من تكبير مساحتها، قائلة “هتكبرها على حساب مين”، فليذهبوا لأمريكا ويسكنوا هناك.

ربيع هاشم: أفعال ترامب لا تبشر بالخير على الإطلاق

ومن جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، من المعتقد أن هناك خوفا من ترامب وهو يفعل تلك الأمور لذلك، لافتا إلى أن هناك أشخاصا خائفين منه للغاية، والبعض يعتقد أنه مجنون، بالتالى ما يقوم به حاليا هى أمور غريبة وربما تأتى فى اتجاهه.

وأضاف هاشم ربيع لـ”فيتو”، يبدو أن ترامب فى هذه المرة قام بأمور كبيرة، عندما تحدث عن بنما وجرينلاند وكندا، وغيرها من الدول المجاورة والبعيدة.

بالتالى ترامب فقد هيبته منذ البداية، مشيرا إلى أن الجميع بدأ معه أيضا بنفس طريقته، موضحا أن ما يفعله ترامب يقلق العالم كله حاليا، ويعطى إشارة عدم الاستقرار، وخاصة عندما يرفع شعارات ويفعل عكسها، موضحا أنه فى البداية أعلن انتهاء الحروب، وفى النهاية يفعل أمورا سيئة، وأيضا المكسيك والبرازيل، بالتالى هناك حالة من حالات التسلط والديكتاتورية، والحديث عن الديمقراطية وأن أمريكا سيدة العالم فى الديمقراطية هو حديث فقط.

وأوضح ربيع، أن أفعال ترامب لا تبشر بالخير على الإطلاق، لافتا إلى أن الناس ستتصدى له وأعتقد أن ترامب سيفقد شعبية كبيرة للغاية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يجد الشعب هناك بأن الدولة فقدت هيبتها فى الخارج بسبب مواقفه وتصريحاته، سيشعرون فى أمريكا بأن الدولة فقدت هيبتها، لكن قصة سحب الثقة منه مبكرة للغاية، الأمر يحتاج غضبا كبيرا لسحب الثقة منه، وأيضا تهجير غزة كلها أيضا تدخل فى هذا الإطار بالتالى هناك نوع من الجنون الفكرى فيما يفعله ترامب.

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