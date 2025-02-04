الثلاثاء 04 فبراير 2025
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أخبار مصر

بابا الفاتيكان يُشيد بالدور المصري المحوري تجاه القضية الفلسطينية

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار يلتقي بابا الفاتيكان
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 أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بمساندة الأشقاء الفلسطينيين، من خلال تقديم كافة المساعدات الإنسانية وتيسير الحصول عليها، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية وعلاج المرضى ومصابي الأحداث الدامية في قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات  رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

 

انعقاد القمة الدولية لحقوق الأطفال

 جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبدالغفار، مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، على هامش انعقاد القمة الدولية لحقوق الأطفال، بحضور عدد من قادة الدول والشخصيات البارزة عالميًا.

 

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اللقاء جهود الدولة المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان وقطاع غزة، مؤكدًا أنه يطلع على تقرير دوري لمتابعة الموقف والخدمات الطبية المقدمة للأشقاء من الشعبيين الفلسطيني والسوداني.

واستكمل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مصر قدمت الرعاية الطبية لعدد كبير من الأطفال، إلى جانب إمدادهم بالتطعيمات الإلزامية، علاوة على علاج عشرات الأطفال المصابين بالسرطان في المستشفيات المصرية.

 

الخدمات الطبية المقدمة لمصابي الأحداث في قطاع غزة

 وأشار إلى أن الخدمات الطبية المقدمة لمصابي الأحداث في قطاع غزة، تضمنت الدعم النفسي لمساندتهم على تجاوز الصدمات النفسية والعصبية التي مروا بها، داعيا جميع دول العالم إلى المشاركة في التخفيف من آثار الأحداث التي يتعرض لها آلاف الأطفال الأبرياء.

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ومن جانبه، أشاد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، بالدور المصري المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية  بقيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه الأزمة الفلسطينية، مؤكدًا أنه يحرص على التواصل الدائم للاطمئنان على الأوضاع في قطاع غزة.

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