كيف يساعد تناول الجوافة في إنقاص الوزن؟

تحظى الأنظمة الغذائية العصرية بشعبية كبيرة بين أولئك الذين يبحثون عن طريقة صحية ومستدامة لضبط وزنهم، ومع ذلك، يمكن أحيانًا العثور على حل بسيط في الفواكه الأكثر شيوعًا المتوفرة في السوق، مثل الجوافة.

يمكن أن يكون تناول الجوافة لفقدان الوزن نهجًا بسيطًا وفعالًا لفقدان الكيلوجرامات الزائدة، هذه الفاكهة الاستوائية، التي يتم تقديمها عادةً مع رش الفلفل الحار أو كمشروب منعش، هي أكثر من مجرد وجبة لذيذة بحسب Health shots.

إنها قوة مغذية يمكن أن تساعد في جهود إنقاص الوزن. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول هذه الفاكهة الحلوة واللاذعة قد يكون له عواقب سلبية.

وتشمل أهم فوائد تناول الجوافة:

1. غنية بالألياف



يساهم المحتوى العالي من الألياف في الجوافة بشكل كبير في تأثيراتها على إنقاص الوزن.

وتعمل الألياف الغذائية العالية في الجوافة كمُخفِض طبيعي للشهية، كما وجد في دراسة نُشرت في المجلة الآسيوية الأسترالية لعلوم الحيوان.

تمتص الماء في الجهاز الهضمي، وتتوسع وتعطي شعورًا بالشبع ويساعد هذا الشعور بالشبع على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتقليل الرغبة في الإفراط في تناول الطعام.

ونتيجة لذلك، من المرجح أن تستهلك سعرات حرارية أقل طوال اليوم، مما يساعد بشكل طبيعي في إدارة الوزن.

فوائد الجوافة

2- منخفضة السعرات الحرارية



تتميز الجوافة بأنها من الفواكه التي تساعد على إنقاص الوزن بسبب محتواها المنخفض من السعرات الحرارية، وهذا يعني أنه يمكن تناول وجبة مرضية دون زيادة كبيرة في السعرات الحرارية التي تتناولها بانتظام، كما وجدت دراسة نشرت في مجلة الأبحاث السريرية والتشخيصية إن اختيار الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، مثل الجوافة، أمر ضروري لإنتاج عجز في السعرات الحرارية، وهو المبدأ الأساسي لفقدان الوزن. الجوافة، وهي وجبة خفيفة خالية من الشعور بالذنب، تسمح لك بإشباع الجوع بين الوجبات دون التأثير على أهداف التحكم في الوزن، وهذا يجعلها بديلًا ممتازًا ولذيذًا لأي شخص يريد إنقاص الوزن.

3-غني بالعناصر الغذائية



مع تقليل تناول السعرات الحرارية لفقدان الوزن، من الضروري الحفاظ على التغذية الكافية.

و من المفيد تناول الجوافة لفقدان الوزن بسبب تركيبتها الغذائية العالية.

وتقول أخصائية التغذية غوري أناند: "الجوافة غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية، والتي تعزز الصحة العامة أثناء هذا الإجراء وتساعد هذه العناصر الغذائية في منع أوجه القصور التي يمكن أن تحدث مع جهود إنقاص الوزن".

ونتيجة لذلك، تساعد الجوافة في تعزيز فقدان الوزن الصحي والطويل الأمد من خلال توفير العناصر الغذائية الأساسية في عبوات منخفضة السعرات الحرارية وتساعد الجوافة في نظامك الغذائي جسمك على العمل بشكل صحيح عند فقدان الوزن.

4. ينظم مستويات السكر في الدم



يعمل تناول الجوافة لفقدان الوزن لأنه يساعد أيضًا في تنظيم نسبة السكر في الدم.

بفضل مؤشرها الجلوكوزي المنخفض، لا تسبب الجوافة ارتفاعات سريعة في مستويات السكر في الدم بعد الاستهلاك، كما وجد في دراسة نشرت في مجلة الأبحاث السريرية والتشخيصية ويساعد هذا في منع انهيار الطاقة والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية غالبًا.

و تساعد الجوافة في الحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم، مما يؤدي إلى زيادة الطاقة على مدار اليوم. تسمح لك هذه الطاقة المستمرة بتجنب تناول الوجبات الخفيفة والإفراط في تناول الطعام، وهو أمر حيوي لإدارة الوزن بشكل جيد. ونتيجة لذلك، فإن دمج الجوافة في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك في تحقيق فقدان وزن أكثر توازنًا وطويل الأمد.

كيف تأكل الجوافة لإنقاص الوزن؟



إذا كنت ترغب في تناول الجوافة لإنقاص الوزن، فإليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إدراجها في نظامك الغذائي:

1. تناولها كاملة: الجوافة وجبة خفيفة لذيذة ومشبعة بمفردها، ما عليك سوى غسلها والاستمتاع بها كاملة، مع القشرة، للحصول على أقصى قدر من تناول الألياف.

2.أضفها إلى السلطات: يمكن أن تضيف قطع الجوافة نكهة منعشة إلى سلطاتك ويمكنك مزجها مع فواكه وخضروات أخرى للحصول على وجبة غنية بالعناصر الغذائية.

3.اصنع عصيرًا: امزج الجوافة مع الزبادي أو الحليب للحصول على عصير كريمي ومملوء. أضف فواكه أو خضروات أخرى لمزيد من النكهة والتغذية.

4. استمتع بعصير الجوافة: امزج الجوافة بالماء أو الحليب وقم بتصفيته للحصول على عصير منعش وانتبه للسكريات المضافة

5. اصنع صلصة الجوافة: امزج الجوافة المقطعة مع الطماطم والبصل والكزبرة وعصير الليمون للحصول على صلصة فاكهية ولذيذة وقدمها مع الدجاج المشوي أو السمك للحصول على وجبة صحية.

6. اصنع شاي أوراق الجوافة: اغلي أوراق الجوافة في الماء لمدة 10-15 دقيقة ثم صفي السائل.

ويُعتقد أن شاي أوراق الجوافة له فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك المساعدة في إنقاص الوزن.

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