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حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالجيزة

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين فى الجيزة

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص فى الطريق بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتم نقل المتوفى للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة،بلاغا من الخدمات المعينة فى منطقة الجيزة عن حادث تصادم  وسقوط مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن  وتبين تصادم سيارتين ميكروباص وأسفر الحادث عن وفاة شخص وأصيب 7 آخرين وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

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