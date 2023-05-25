الخميس 25 مايو 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الجبنة القريش من الشيف نجلاء الشرشابي (فيديو)

الجبنة القريش، فيتو
الجبنة القريش، فيتو

طريقة عمل الجبنة القريش، الجبنة القريش من أنواع الجبن الشهيرة وهي تعتبر من أفضل أنواع الجبن لاحتوائها على قيمة غذائية عالية.

وطريقة عمل الجبنة القريش، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتفضل بعض ربات البيوت طرق تحضيرها فى المنزل لضمان سلامة أفراد الأسرة.

طريقة عمل الجبنة القريش من الشيف نجلاء الشرشابي 

وتستعرض الشيف نجلاء الشرشابي خلال برنامج على قد الايد المذاع عبر فضائية سفرة، طريقة عمل الجبنة القريش.

ولعمل الجبن القريش

مكونات عمل الجبن القريش:-

3 لتر لبن
12  ملعقة كبيرة خل او عصير ليمون مصفى
ملح
حبة البركة
زعتر
سماق
زيت زيتون

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لعمل الجبنة المحبشة

1\2  كيلو جبنة قريش
فلفل أخضر مشوى ومفروم
فلفل أحمر مشوى ومفروم
ثوم مدقوق
فلفل حار مفروم
كسبرة مفرومة
ملح وفلفل
بابريكا

طريقة عمل الجبنة القريش:

-يغلى اللبن في قدر عميق على نار هادئة إلى أن يقارب الغليان.
-يضاف الخل ويقلب الكل جيدا.
-يرفع من على النار ويغطى مدة ٥ دقائٍق.
-يصفى في مصفاة مغطاة بقماش شاش للحصول على الخثارة والتخلص من مصل اللبن.
-بعد ان يصفى، يضاف الملح ويقسم الخليط حسب رغبتي بقريش سادة او بقريش منكهة بحبة البركة أو الزعتر.
-يوضع الجبن بحصيرة بامبو (حصيرة السوشي او الاجبان )، ثم يلف ويكبس ويوضع بمصفاة ويترك بالثلاجة طول الليل.
-تقدم الجبنة مزينة بالسماق او البابريكا وزيت الزيتون.
-ولعمل الجبنة المحبشة تطحن كل المكونات مع بعض، في الخلاط الى ان تتجانس, وتوضع بقالب او علبة ويحتفظ بها في الثلاجة، وهى مناسبة جدا للريجيم وأيضا كمقبلات بجانب الأكل.

فوائد الجبن القريش 

والجبن القريش تحتوى على الكالسيوم والبروتين ولها فوائد عديدة، منها:

- تعزز من صحة العظام والأسنان وتحمى من هشاشة العظام.

- تساعد فى تنظيم عملية الهضم.

- تمد الجسم بالطاقة اللازمة.

- تعزز صحة القلب.

- تنظم مستوى السكر بالدم.

- تمنح الشعور بالشبع وتقلل الشهية، وبالتالى هى مهمة فى فترات الريجيم، خاصة أنها قليلة السعرات الحرارية وينصح بها دائما فى وجبة الإفطار أو العشاء.

مشكلتها الوحيدة تكمن فى أنها تجف بسهولة وتفسد سريعا، فهى من أكثر أنواع الجبن التى تتعرض سريعا للتلف حتى لو تم حفظها بالثلاجة، لذا يجب اتباع عدة خطوات بسيطة للحفاظ على الجبن القريش فى الثلاجة لفترة أطول.

طرق تخزين الجبن القريش

وطريقة حفظ الجبن القريش بدون أن تتعفن في الثلاجة تكمن فى الآتى:-

- احضري علبة ثلاجة بلاستيك صحي، وضعي فيها الجبن القريش، ثم اضيفي لها  الماء الدافئ حتى يملئها "ماء سبق غليه وتركناه لمدة حتى وصل لدرجة الدفء".

- قطعي ثمرة فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة، واضيفيه إلى الجبن مع المياه، وكذلك 3 نقاط من زيت الزيتون.

- عندما يبرد الماء ضعي الغطاء على العلبة وأغلقيها بإحكام ثم ضعيها في الثلاجة.

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طريقة عمل الجبنة الرومى من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابي (فيديو)

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فوائد الجبنة القديمة، قيمة غذائية عالية لمتبعي الريجيم ولاعبي كمال الأجسام

والخطوات السابقة تقلل وتمنع تماما نمو البكتيريا التى تسبب العفن على الجبن، كما أنها ستجعلها طازجة لمدة أطول، ما يساعد ربات البيوت فى تخزين كميات منها فى الثلاجة.

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