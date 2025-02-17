الإثنين 17 فبراير 2025
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محافظات

4 محطات في زيارة وزيرة التنمية المحلية والبيئة للقليوبية

وزيرتا البيئة والتنمية
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو

شهدت زيارة وزير التنمية المحلية والبيئة اليوم إلي محافظة القليوبية 4 محطات هامة تم خلالها افتتاح معرض أهلا رمضان في شبرا الخيمة لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%، افتتاح مصنع تدوير المخلفات بالخانكة، تدشين مشروع تشجير الطريق الدائري، افتتاح المحطة الوسطية بمرصفا.

وزيرتا التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية يفتتحون مصنع تدوير المخلفات بالخانكة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يدشنان مشروع زراعة وتشجير المحاور المرورية

افتتاح معرض أهلا رمضان في شبرا الخيمة لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، معرض "أهلا رمضان"، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك فى إطار خطة الوزارة بافتتاح معارض "أهلا رمضان"، بجميع المحافظات، والذى يشمل جميع المستلزمات الغذائية والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال العامة.

وزيرتا التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية يفتتحون مصنع تدوير المخلفات بالخانكة

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مصنع تدوير المخلفات بالخانكة، حيث تم إنشاء المصنع عام 2009م، بمنحة من الوكالة الألمانية giz، على مساحة حوالي 3.7 فدان، وتبلغ القدرة الاستيعابية للمصنع 400 طن / يوم، كما يضم المصنع 2 خط للفرز بحالة سيئة جدا، كما كانت تبلغ نسبة إهلاك المصنع منذ إنشاؤه في عام 2009 حتى تأجيره (5% سنويا) حوالي 75%

 

وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية في زيارة للقليوبية،فيتو

افتتاح معرض أهلا رمضان في شبرا الخيمة لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، يرافقها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، معرض "أهلا رمضان"، بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك فى إطار خطة الوزارة بافتتاح معارض "أهلا رمضان"، بجميع المحافظات، والذى يشمل جميع المستلزمات الغذائية والسلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال العامة.

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الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد افتتاح معرض أهلا رمضان افتتاح معارض أهلا رمضان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شبرا الخيمة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة التنمية المحلية

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اليوم، وزيرتا التنمية المحلية والبيئة في زيارة للقليوبية

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