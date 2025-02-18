جامعة عين شمس تطلق مهرجان "شريان العطاء" للتوعية بأهمية التبرع المنتظم بالدم

انطلق مهرجان "شريان العطاء"، الذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع جمعية شريان العطاء ومستشفيات الجامعة ووزارتي الصحة والثقافة.

ترسيخ ثقافة التبرع المنتظم بالدم باعتباره رسالة أمل تمنح الحياة لملايين المرضى

يهدف المهرجان إلى ترسيخ ثقافة التبرع المنتظم بالدم باعتباره رسالة أمل تمنح الحياة لملايين المرضى، خاصة ممن يحتاجون إلى نقل الدم بانتظام، مثل مرضى أنيميا البحر المتوسط وأمراض الدم المزمنة ومرضى العمليات الجراحية، الحوادث.

تضمن المهرجان عدة أنشطة، منها وحدات للكشف المبكر عن الأورام والأمراض المزمنة، بالتعاون مع فرق طبية من وزارة الصحة والسكان.

بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة، بالتعاون مع وزارة الثقافة.



وحملة للتبرع بالدم، إلى جانب توعوية حول أهمية التبرع المنتظم، تقدمها فرق متخصصة من جمعية "شريان العطاء".



يقام المهرجان تحت إشراف محسن الألفي، رئيس جمعية "شريان العطاء"، واللواء حسام الشربيني، أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويستمر حتى 20 فبراير الجاري.

نشر ثقافة التبرع بالدم بين الطلاب والمجتمع

يُذكر أن مبادرة "شريان العطاء" انطلقت من كلية الطب بجامعة عين شمس منذ 25 عامًا، بهدف نشر ثقافة التبرع بالدم بين الطلاب والمجتمع، نظرًا لعدم توفر أي مصدر للدم سوى التبرع البشري، فالتبرع بالدم لا يُعد مجرد عمل خيري، بل هو ركيزة أساسية في الرعاية الصحية، حيث يُستخدم لعلاج مرضى اللوكيميا، أنيميا البحر المتوسط، الهيموفيليا، والفشل الكلوي، بالإضافة إلى مرضى الأورام وزرع النخاع.



ويُعد توفير إمدادات كافية من الدم الآمن أحد العناصر الأساسية لدعم الخدمات الصحية وإنقاذ حياة الملايين.

يسهم مهرجان "شريان العطاء" في تعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ ثقافة العطاء، لتظل جامعة عين شمس نموذجًا رائدًا في المسؤولية المجتمعية والمبادرات الإنسانية.

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