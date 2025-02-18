الثلاثاء 18 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا من إسكس وإيست أنجليا البريطانية

جامعة عين شمس خلال
جامعة عين شمس خلال الاستقبال

 استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفدًا من جامعتي إسكس وإيست أنجليا البريطانيتين. 

وترأس وفد جامعة إسكس الدكتورة ماريا فاسلي، نائب رئيس الجامعة، فيما ترأس وفد جامعة إيست أنجليا الدكتور ستيفن ماجواير، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون الأكاديمي وتوسيع آفاق الشراكة مع الجامعات العالمية.

وتأتي هذه الزيارة عقب توقيع بروتوكول تعاون بين  جامعة عين شمس والجامعتين البريطانيتين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب عدد من عمداء ووكلاء الكليات، والدكتور كمال عبيد، مدير إدارة التعاون الدولي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن التوسع في التعاون الدولي يُعد توجهًا استراتيجيًا للجامعة، يهدف إلى تأهيل الطلاب لمواكبة تحديات سوق العمل ومتطلبات المستقبل، كما أشار إلى بدء الدراسة هذا العام بجامعة عين شمس الدولية، التي تقدم برامج أكاديمية متميزة بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى منح شهادات مزدوجة بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية.

كما ناقش الاجتماع آليات تفعيل بروتوكول التعاون الموقّع بين الجانبين، واستكشاف فرص الشراكة في التخصصات العلمية المختلفة، سواء من خلال إطلاق برامج أكاديمية مشتركة أو منح درجات علمية مزدوجة، بما يُسهم في تعزيز التكامل الأكاديمي والبحثي.

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جامعة عين شمس الجامعات العالمية رئيس جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة محمد ضياء زين العابدين

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