أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بشأن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ/ 2025م، وذلك في إطار تنظيم العمل داخل الجامعة خلال الشهر الكريم.

جامعة عين شمس تعلن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان

ووفقًا للقرار، فقد تم تحديد مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، مع التأكيد على عدم السماح بأي مأموريات أو أذونات خلال الشهر.

ووجه رئيس الجامعة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، متمنيًا للجميع شهرًا مباركًا.

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