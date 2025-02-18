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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة بنفيكا أمام موناكو بدوري أبطال أوروبا

بنفيكا البرتغالي،
بنفيكا البرتغالي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، أعلن المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي برونو لاجي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره موناكو فرنسي، ضمن مواجهات إياب ملحق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل بنفيكا المتوقع أمام موناكو 

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

خط الدفاع: ألفارو فيرنانديز - نيكولاس أوتاميندي - أنطونيو سيلفا - توماس أراوخو

خط الوسط: أوركون كوكو - ليوناردو مارتينيز - فردريك أورسينس

خط الهجوم: أندرياس شجيلديروب - فانجيليس بافليديس - محمد كريم أكتوركوجلو.

بدلاء بنفيكا

ويتواجد على مقاعد بدلاء بنفيكا لمباراة اليوم كلًا من: زكي أمدوني - آرثر كابرال - أندريا بيلوتي - صامويل سواريز - جيانلوكا بريستياني - صامويل داهل - نونو فيليكس - لياندرو سانتوس - أدريان بايرامي - جواو ريجو - ديوجو بريوستي - تياجو فريتاس.

موناكو الفرنسي، فيتو
موناكو الفرنسي، فيتو

تشكيل موناكو المتوقع أمام بنفيكا 

حراسة المرمي: مايوفسكي

خط الدفاع: دياتا - كيرير - ساليسو- مويسة

خط الوسط: أكليوش - لامين كامارا - مينامينو - إلياس بن صغير

خط الهجوم:  إيمبولو - ميكا بيريث
 

نتيجة مباراة الذهاب بين موناكو وبنفيكا

وكان نادي بنفيكا قد تغلب على موناكو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لويس الثاني، الأسبوع الماضي، في ذهاب دور الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بنفيكا ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا


ومن المقرر أن تقام مباراة بنفيكا أمام موناكو، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة مباراة بنفيكا ضد موناكو، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا ضد موناكو 


وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم داخل الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن المقرر أن تذاع مباراة بنفيكا ضد موناكو عبر شاشة  بي إن سبورتس 3 .

موقف الفريقين من التأهل للدوري التالي

ويكفي بنفيكا التعادل السلبي لبلوغ دور الـ 16 بعدما حقق فوزًا غاليًا بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب التي جمعتهما الأسبوع الماضي بملعب "لويس الثاني"، فيما يحتاج موناكو لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل لمواصلة مشواره في البطولة القارية.

 

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