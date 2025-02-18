التشكيل الرسمي لمباراة ميلان وفينورد في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ نادي إي سي ميلان، وباسكال بوسخارت مدرب فريق فينورد تشكيل فريقيهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين ميلان وفينورد بملعب الأخير انتهت بفوز الفريق الهولندي 1-0.

تشكيل ميلان ضد فينورد

تشكيل فينورد ضد ميلان

موعد مباراة ميلان ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا

وستنطلق صافرة مباراة ميلان ضد فينورد مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سان سيرو معقل العملاق الايطالي.





القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد فينورد في دوري أبطال أوروبا



وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري لبث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا؛ وسيتم بث مباراة ميلان ضد فينورد، عبر قناة beIN Sports 2.

قرعة دوري أبطال أوروبا

وتقام يوم الجمعة المقبل قرعة دور الـ16 بمقر يويفا بمدينة نيون السويسرية.

ولن يتم تصنيف الفرق الصاعدة من الملحق المؤهل لدور الـ16، وستلعب مباراة الذهاب على أرضها، أمام الفرق المصنفة التي احتلت أول 8 مراكز في مرحلة الدوري، التي ضمت 36 فريقا.

وتقام مباريات الذهاب يومي 4 و5 مارس المقبل، فيما تقام مباريات الإياب بعدها باسبوع، ولن يكون هناك قرعة منفصلة لدور الـثمانية والدور قبل النهائي، لأن نظام القرعة المعتمد يشبه قرعة التنس، حيث يتم تحديد المباريات حتى النهائي.

الفرق المصنفة هي:

1 – ليفربول

2 – برشلونة

3 – أرسنال

4 – إنترميلان

5 – أتلتيكو مدريد

6 – باير ليفركوزن

7 – ليل

8 – أستون فيلا.

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