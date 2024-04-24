الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

المشروبات الغازية تُهدد عظامك، دراسات تُحذر من مخاطر الإفراط في استهلاكها

المشروبات الغازية،
المشروبات الغازية، فيتو

 أظهرت العديد من الدراسات الحديثة وجود علاقة وثيقة بين الاستهلاك المفرط للمشروبات الغازية وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

فقد ربطت دراسة فرامنجهام لهشاشة العظام، وهي دراسة وبائية طويلة المدى بدأت عام 1948 في فرامنجهام بالولايات المتحدة، والتي شملت أكثر من 2500 امرأة ورجل، بين شرب كوبين أو أكثر من المشروبات الغازية يوميًا وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء بنسبة 30%.

كما توصلت دراسة صحة المرأة عام 1991، التي شملت أكثر من 100 ألف امرأة بالولايات المتحدة، إلى أن النساء اللواتي شربن كوبًا واحدًا أو أكثر من المشروبات الغازية يوميًا كن أكثر عرضة للإصابة بكسور في الورك بنسبة 20%.

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وخلصت مراجعة منهجية وتحليل شمل 11 دراسة شملت أكثر من 2000 شخص إلى أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام بنسبة 25%.

ما هي تفسيرات هذه العلاقة؟

يرجح العلماء أن حمض الفوسفوريك، وهو أحد المكونات الرئيسية للمشروبات الغازية، قد يتفاعل مع الكالسيوم في العظام، مما يجعلها أكثر عرضة للكسر.

كما قد يلعب الكافيين الموجود في بعض المشروبات الغازية دورًا في زيادة إفراز الكالسيوم في البول، بينما قد يتداخل السكر الموجود في معظم المشروبات الغازية مع امتصاص الكالسيوم في الجسم.

نصائح للوقاية من هشاشة العظام:

ونصح الباحثون بالحد من استهلاك المشروبات الغازية، خاصةً إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بهشاشة العظام، وأن تختار بدائل صحية، مثل: الماء، عصير الفاكهة الطبيعي، الحليب.
 

كما نصحوا بالحصول على كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين د من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية، وممارسة الرياضة بانتظام لتحسين كثافة العظام وقوتها، واستشارة الطبيب للحصول على نصائح حول صحة العظام.

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المشروبات الغازية المكملات الغذائية صحة العظام حمض الفوسفوريك

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