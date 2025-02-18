جامعة عين شمس تطلق معرض أهلًا رمضان لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مهرجان " أهلًا رمضان " برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى الحرم الرئيسي أمام كلية العلوم.

وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، وفى إطار الدور المجتمعي الذى يقدمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة عين شمس تطلق معرض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية

ويضم المعرض أكثر من عشرين شركة وطنية تقدم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، من أسماك من الشركة الوطنية للثروة السمكية،وعدد من السلع التموينية الرمضانية وذلك ضمن مبادرات الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



ويستمر المعرض فى استقبال رواده حتى ٢٧ من فبراير الجارى.

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