أوقاف الغربية تفتتح مسجدين جديدين في قرى طنطا

افتتحت مديرية أوقاف الغربية اليوم الجمعة مسجدين جديدين، وهما؛ مسجد النور بقرية تلبنت قيصر، ومسجد الحمد لله بقرية خلوة ريشة، وكلاهما تابع لمركز طنطا.

يأتي افتتاح المسجدين بناءً على توجيهات الدمتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وتحت رعاية الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني، وبإشراف الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة الغربية.

شهدت الافتتاحات حضورًا واسعًا من أهالي القريتين، الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الإنجاز الذي يساهم في تيسير أداء الشعائر الدينية في بيئة مناسبة ومجهزة، ويعزز دور المساجد كمراكز لنشر القيم الإسلامية السمحة في محافظة الغربية.

وأكد وكيل أوقاف الغربية أن وزارة الأوقاف استمرارها في خطة تطوير المساجد وإحلالها وتجديدها، بما يخدم رسالة الإسلام في التوعية والتثقيف، ويساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.

الإفتاء توضح حقيقة نزول الله إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان

أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء الشيخ أحمد عبد العظيم، عن سؤال بشأن حقيقة نزول المولى عز وجل إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان.

وأكد أن الله عز وجل يفضل بعض الليالي على بعض، وتعتبر ليلة النصف من شعبان هى من تلك الليالى التى يستجاب فيها الدعاء، حيث يُنزل الله تعالى إلى السماء الدنيا نزول رحمة ويغفر لجميع خلقه إلا لمن كان مشركًا أو مشاحنًا.

ولفت إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إنه فى ليلة النصف من شعبان يُغفر للعدد الأكبر من الناس، حتى أنه عز وجل يغفر أكثر من عدد شعر غنم قبيلة "كلب" الشهيرة بكثرة الغنم.

الإكثار من العبادة

وتابع خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس، أن ليلة النصف من شعبان تعد من أعظم الليالى وأرجى الليالى فى السنةويُستحب فيها الإكثار من العبادة والدعاء.

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