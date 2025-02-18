الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بالمنصورة

إزالة تعديات بالمنصورة،
إزالة تعديات بالمنصورة، فيتو

تايع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تنفيذ إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بالتبوير، بمساحة فدان بقرية البقلية التابعة لمركز المنصورة، وأكد أنه لا تهاون في أي مخالفات وفي مقدمتها البناء على أرض زراعية، التي تمثل العمود الفقري للدولة، والبناء عليها إهدار لموارد الدولة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يقبل تحت أي مبرر، وجود تعديات أو مخالفات سواء بالبناء أو تبوير الأرض الزراعية، وشدد على أن تتم أعمال إزالة المخالفات في المهد، مشيرا إلى سرعة التنسيق بين رئاسة المركز المعني والزراعة والشرطة، في تنفيذ أعمال الإزالة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المشددة واللازمة على الفور.

إزالة 3 حالات تعدي على الأرض الزراعية بقرية البقلية على مساحة فدان

وفي هذا السياق، قامت  رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، بالاشراف على أعمال إزالة 3 حالات تعدي على الأرض الزراعية بقرية البقلية على مساحة فدان، لثلاث قطع مساحة القطعة 8 قيراط، بحضور المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة، والمهندس علي زين العابدين مدير إدارة حماية الأراضي، والمهندس عبدالحميد مدير الإصلاح الزراعي، والمهندس ياسر الحديدي مدير الإدارة الزراعية بالمنصورة، والأستاذ محمد عبداللطيف نائب رئيس المركز، والأستاذ كمال السيد مدير الحوكمة والمتابعة برئاسة المركز، بالتنسيق مع مركز شرطة المنصورة.

التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات

وأكدت "المزين" أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة، وقالت إن هناك توجيهات مشددة، بعدم التهاون في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، والتعامل معها وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إزالة المخالفات فى المهد إزالة 3 حالات تعدي التصدى بكل حزم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بنطاق المحافظة اللواء طارق مرزوق رحاب المزين علي زين العابدين مدينة المنصورة وزارة الزراعة و نائب رئيس المركز مركز ومدينة المنصورة مركز شرطة المنصورة

مواد متعلقة

دوري أبطال آسيا، الهلال يفوز على الوصل ويتأهل لثمن النهائي

قرار قضائي ضد عاطل طعن شقيقين بإمبابة في الجيزة

المتحدة تعلن حصولها حصريا على حق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

إعلام فلسطيني: الإفراج عن أقدم أسير داخل سجون الاحتلال السبت القادم

الأكثر قراءة

جيبو مولانا، مطوف الملوك والرؤساء يروى موقفا لحرس مبارك بالحرم

موجة شديدة البرودة، الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطارغدا وتحذر من هذه الظاهرة

عدته 29 يوما، ننشر إمساكية شهر رمضان 2025

وزير الزراعة يكشف مفاجأة عن سعر إردب القمح العالمي مقارنة بالمحلي

وزير الزراعة يكشف عن طفرة في ملف التصالح بمخالفات البناء

بعد وصول الكيلو 100 جنيه، رئيس شعبة الدواجن يكشف موعد انخفاض الأسعار

أول رد فعل من إدارة الزمالك على تصريحات أمير عزمي المسيئة

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون أدلة جديدة تدعم احتمالية الحياة على المريخ

اكتشاف انفجار قوي من جسم مجهول في الفضاء يحير العلماء

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

أول صورة رسمية من فيلم كريستوفر نولان THE ODYSSEY

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

معروف بعدائه الشديد للإسلام.. من هو بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة وما مدى توافقه مع الشريعة؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

ما حكم من يصوم ولا يصلى؟، عالم بالأوقاف يجيب

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته وبالتوبة عن ارتكاب الأخطاء

المزيد
الجريدة الرسمية