محافظ الدقهلية يتابع أعمال إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بالمنصورة

تايع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تنفيذ إزالة 3 حالات تعد على أرض زراعية بالتبوير، بمساحة فدان بقرية البقلية التابعة لمركز المنصورة، وأكد أنه لا تهاون في أي مخالفات وفي مقدمتها البناء على أرض زراعية، التي تمثل العمود الفقري للدولة، والبناء عليها إهدار لموارد الدولة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يقبل تحت أي مبرر، وجود تعديات أو مخالفات سواء بالبناء أو تبوير الأرض الزراعية، وشدد على أن تتم أعمال إزالة المخالفات في المهد، مشيرا إلى سرعة التنسيق بين رئاسة المركز المعني والزراعة والشرطة، في تنفيذ أعمال الإزالة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المشددة واللازمة على الفور.

إزالة 3 حالات تعدي على الأرض الزراعية بقرية البقلية على مساحة فدان

وفي هذا السياق، قامت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، بالاشراف على أعمال إزالة 3 حالات تعدي على الأرض الزراعية بقرية البقلية على مساحة فدان، لثلاث قطع مساحة القطعة 8 قيراط، بحضور المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة، والمهندس علي زين العابدين مدير إدارة حماية الأراضي، والمهندس عبدالحميد مدير الإصلاح الزراعي، والمهندس ياسر الحديدي مدير الإدارة الزراعية بالمنصورة، والأستاذ محمد عبداللطيف نائب رئيس المركز، والأستاذ كمال السيد مدير الحوكمة والمتابعة برئاسة المركز، بالتنسيق مع مركز شرطة المنصورة.

التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات

وأكدت "المزين" أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة، وقالت إن هناك توجيهات مشددة، بعدم التهاون في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، والتعامل معها وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه المخالفات.

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