صرف مكافأة إثابة للهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري بجامعة المنصورة

قرر الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، صرف مكافأة لجميع أعضاء الهيئة المعاونة " المعيدين والمدرسين المساعدين"، والعاملين بالجهاز الإداري الموجودين على رأس العمل بقطاعي التعليم والمستشفيات، تقديرًا لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز خلال الفترة السابقة، والذي انعكس على منظومة العمل بالجامعة، وكان له الأثر في تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، داعيًا للاستمرار في هذا الأداء المتميز من أجل المساهمة بفاعلية في تنفيذ خطة الجامعة الإستراتيجية، والمحددة وفقا لإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

صرف مبلغ 1500 جنيه، والمشتغلين بالأجر اليومي مبلغ 1000 جنيه.

شملت المكافأة جميع أعضاء الهيئة المعاونة "المعيدين والمدرسين المساعدين"، والعاملين بالجهاز الإداري من "المثبتين -المؤقتين- -المنتدبين -المتعاقدين" بصرف مبلغ 1500 جنيه، والمشتغلين بالأجر اليومي مبلغ 1000 جنيه.

لتعزيز روح العمل وتحفيز كوادرها لبذل المزيد من الجهد

وأكد رئيس الجامعة، أن المكافأة المقررة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تشجيع وتقدير منتسبيها، لتعزيز روح العمل وتحفيز كوادرها لبذل المزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العطاء، وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي والإداري.

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