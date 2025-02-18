ملتقى الأزهر للخط والزخرفة يواصل فعالياته لليوم الثالث

واصل ملتقى الأزهر الشريف للخط العربي والزخرفة، اليوم الثلاثاء، فعالياته لليوم الثالث على التوالي، حيث شهد اليوم تنظيم ورشة ومحاضرة بعنوان “الخط الكوفي ووسائل تنفيذ اللوحة الخطية” داخل قاعة الرواق العباسي بالجامع الأزهر، وسط حضور واسع من محبي الخط العربي والفنون الإسلامية، حيث يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على فنون الخط العربي وأهميتها في الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية.

ملتقى الأزهر الشريف للخط العربي والزخرفة

وقال عصام عبد الفتاح، أستاذ الخط الكوفي وعضو هيئة التدريس برواق الخط العربي والزخرفة بالجامع الأزهر، خلال الورشة: «يتميز الخط الكوفي بجماله وطابعه الفريد، وهو من أقدم الخطوط العربية التي استخدمت في كتابة المصاحف وتزيين العمارة الإسلامية، وإتقان هذا الخط يتطلب معرفة دقيقة بقواعده، وممارسة مستمرة لتحقيق التناسق بين الحروف والتصميم العام».

وأوضح أن تعلم الخط الكوفي لا يقتصر على الجانب الفني فحسب، بل يمتد إلى فهم أصوله التاريخية وطرق استخدامه في مختلف العصور الإسلامية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالخط العربي هو جزء من الحفاظ على التراث الثقافي للأمة.

شهدت الورشة تفاعلًا واسعًا من المشاركين، وقد تعرفوا على تاريخ تطور الخط الكوفي واستخداماته المختلفة في الفنون الإسلامية. وأبدى المشاركون حماسهم للتعرف على تقنيات جديدة في تنفيذ اللوحات الخطية، مع التركيز على التوازن البصري وجماليات التكوين الفني. وأكد عدد من الحاضرين أن هذه الورشة أتاحت لهم فرصة نادرة لفهم أسرار الخط الكوفي وتعلم أساليب جديدة تساعدهم في تطوير مهاراتهم الخطية، خاصة في ظل ندرة الورش المتخصصة في هذا النوع من الفنون.

كما استقطبت لوحات الخط العربي والزخرفة، المنتشرة في صحن الجامع الأزهر وأروقته، اهتمام الزوار ومحبي الفنون الإسلامية. وتنوعت الأعمال المعروضة بين لوحات كلاسيكية تحافظ على القواعد التقليدية للخط العربي، وأخرى تحمل لمسات إبداعية حديثة، مما منح المعرض طابعًا فنيًا متنوعًا يجمع بين الأصالة والتجديد. وصذ إعجاب من الجمهور بتفاصيل اللوحات ودقة التكوينات الخطية.

وأعرب عدد من الحاضرين عن سعادتهم بالمشاركة في الملتقى، مشيرين إلى أن الفعاليات تتيح لهم فرصة رائعة لتعلم الخط العربي من خبراء ومتخصصين، كما أنها تعزز ارتباطهم بالتراث الإسلامي وتساعدهم على تطوير مهاراتهم الفنية. وأكد عدد من المشاركين أن وجود هذا الملتقى في الجامع الأزهر، بمكانته التاريخية والدينية، يضفي على التجربة بُعدًا روحانيًا وثقافيًا عميقًا، حيث يشعرون بأنهم جزء من مسيرة طويلة في الحفاظ على أحد أهم الفنون الإسلامية.

ويُعقد ملتقى الأزهر الشريف للخط العربي والزخرفة في الفترة من 16 حتى 25 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من الخطاطين والفنانين من مصر والدول العربية والأجنبية، ويضم معارض فنية وورش عمل ومحاضرات، في خطوة تعكس اهتمام الأزهر الشريف بالحفاظ على التراث الفني الإسلامي، ونقله إلى الأجيال الجديدة بأساليب تعليمية متطورة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.