وسط إقبال كبير، ملتقى الأزهر للخط العربي والزخرفة يواصل فعالياته لليوم الثاني

يواصل ملتقى الأزهر الشريف للخط العربي والزخرفة فعالياته لليوم الثاني على التوالي، وسط إقبال كبير ‏من رواد الجامع الأزهر ومحبي الفنون الإسلامية، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ ‏الأزهر الشريف، ومشاركة 250 فنانًا يقدمون 300 عمل فني، من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية. ‏بهدف تسليط الضوء على فنون الخط العربي وأهميتها في الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية، بالإضافة ‏إلى توفير منصة للخطاطين والباحثين لتبادل الخبرات وعرض أعمالهم الفنية. ‏

ملتقى الأزهر للخط والزخرفة‏: الإمام الطيب يولي الخط العربي عناية غير مسبوقة لحمايته لتراث الأمة ‏وعلومها

أكد الخطاط إسماعيل عبده، المنسق الفني للملتقى، أن الأزهر الشريف في عهد فضيلة الإمام الأكبر أ.د ‏أحمد الطيب، أولى الخط العربي عنايةً كبيرة، إيمانًا بدوره في الحفاظ على اللغة العربية وهُويتها، مشيرًا إلى ‏أن الإمام الأكبر يؤمن بأن: «أقوى درعٍ يصد الهجمة الشرسة على اللغة ‏العربية هو الخط العربي».

وأضاف أن الأزهر لم يكتفِ بتنظيم الملتقى فقط، بل قام بإنشاء رواق ‏متخصص لتعليم فنون الخط العربي داخل الجامع الأزهر، وحرص على المشاركة بجناح خاص بالخط ‏العربي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتنظيم معارض ومسابقات لطلاب المعاهد الأزهرية والطلاب ‏الوافدين، بما يسهم في الحفاظ على هذا التراث العريق.‏

من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، الأستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر، ومدرس الخط العربي بالجامع الأزهر، إلى أن محاضرته اليوم في الملتقى تناولت جماليات الخط العربي والتشكيل الفني، حيث سلط ‏الضوء على أهمية الاستعداد للكتابة، وأبعادها المختلفة من الجوانب المعرفية والمهارية والفنية. وأوضح أن ‏الخط العربي ليس مجرد كتابة، بل هو فن متكامل يتطلب وعيًا بعناصر التكوين والتوازن الفني، مشددًا ‏على أن التدريب المستمر والاستفادة من علوم التصميم والتشكيل الفني يساعد الخطاط في الوصول إلى ‏أعلى مستويات الإبداع والتميز.‏

ملتقى الأزهر للخط والزخرفة: الخط العربي فن أصيل يعبر عن هوية الأمة ويحفظ علومها وتراثها

وشهد الملتقى إقبالًا واسعًا من رواد الجامع الأزهر، حيث أعربت الطالبة أميرة جمال، والطالبة إيمان عبد ‏العاطي، الطالبتان بكلية الطب البشري بجامعة الأزهر، خلال حضورهما بالملتقى عن سعادتهما بالمشاركة ‏في فعاليات الملتقى، مؤكدتين أن وجود رواق متخصص للخط العربي في الأزهر أتاح لهما فرصة لتنمية ‏موهبتهما، والانتقال من مرحلة التقليد إلى الإبداع. وأشارتا إلى أن ملتقى الأزهر الشريف للخط العربي ‏والزخرفة لا يقتصر فقط على المحترفين، بل هو فرصة لكل محب للفن والهوية العربية لاكتشاف هذا الفن ‏الراقي العريق والتعلم من كبار الخطاطين والفنانين.‏

وشهد الجامع الأزهر أمس الأحد انطلاق النسخة الثالثة من ملتقى الأزهر السنوي للخط العربي والزخرفة، ‏الذي يعقد في الفترة من 16 حتى 25 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر وفناني الخط ‏العربي، ويضم الملتقى معرضًا مميزًا للوحات الفنية، إلى جانب ورش عمل تفاعلية وندوات حوارية، ‏تحتضنها أروقة الجامع الأزهر، في خطوة تعكس اهتمام الأزهر بالحفاظ على التراث الفني الإسلامي.‏

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