الدوري الممتاز، تعادل المصري البورسعيدي وغزل المحلة سلبيا بالشوط الأول

الدوري الممتاز، تعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره غزل المحلة سلبيا بالشوط الأول بمباراة الفريقين بالجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل المصري أمام غزل المحلة

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة فريق غزل المحلة

وجاء التشكيل كالتالي:

محمود حمدي لحراسة المرمى.

كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو، خالد الغندور، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد، أحمد عيد، خالد صبحي، حسن علي، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، جون إيبوكا.

تشكيل غزل المحلة لمباراة المصري



عامر عامر لحراسة المرمى، محمد جابر، عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، يحيى زكريا لخط الظهر، محمد بن شرقي، موري توريه كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، أحمد فوزي، عبده يحيى ، محمد أشرف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد علي بن حمودة.

فيما ضمت قائمة البدلاء أحمد العربي، يوسف حسن، إبراهيم حسن، حميدو، موسى فراوي، حسام جريشة، أحمد ياسين، عماد ميهوب، محمد أسامة.

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