وكيل صحة الإسكندرية تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية

عقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اجتماعًا مع الإدارة العامة للطب العلاجي وعدد من مديري المستشفيات والوكلاء والنواب بالمستشفيات، استكمالًا لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية والإدارات ولضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى.





حيث تمت مناقشة عدد من الملفات التي تهدف إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي من أهمها تمركز الخدمات الصحية حول المريض ،لضمان راحة المرضى وسرعة حصولهم على الرعاية اللازمة.

وقد أكدت أهمية الاستماع إلى شكاوى المرضى وبحث العقبات التي تواجههم أثناء تلقي الخدمة، والعمل على حلها بشكل سريع وفعال، وكذلك مراجعة خط سير المريض منذ دخول المستشفى لتلقي الخدمات والعمل على تحسينه وتنظيم استقبال المرضى وتوجيههم بشكل أكثر كفاءة لضمان سهولة وصولهم إلى الخدمات المطلوبة وكذلك توفير اللوحات الإرشادية لتوضيح الخدمات المتاحة ومواعيدها وكيفية الحصول عليها والإجراءات المطلوبة وتوضيح وتيسير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة والتي توليها الوزارة اهتمامًا كبيرًا للتيسير على المواطنين.

كما أكدت وكيلة الوزارة خلال الاجتماع على مجانية خدمات الطوارئ والتي تضمن تقديم الرعاية العاجلة للمرضى وفقًا للسياسات الصحية المعتمدة من الوزارة ومراجعة جداول عمل الأطباء وتواجدهم خصوصًا في الفترات المسائية.

كما أشارت إلى ضرورة اطلاع وتدريب الفرق الطبية على أحدث البروتوكولات العلاجية والالتزام بتطبيقها لضمان تقديم رعاية صحية متطورة وكذلك تعزيز إجراء العمليات الجراحية المتخصصة ذات المهارة واستغلال خبرات الأطباء المتميزين، إلى جانب التأكيد على مراجعة وتحديث ملفات المرضى لضمان دقة التسجيل الطبي.

كما تمت أيضًا مناقشة ملف صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية ومراجعة تراخيص وعقود صيانة المصاعد وعقود الصيانة الدورية لجميع الأجهزة لضمان كفاءة جميع المعدات داخل المستشفيات وكذلك تعزيز إجراءات الأمن داخل المستشفيات، والاهتمام بجودة خدمات النظافة لضمان بيئة آمنة وصحية للمرضى والعاملين.

وفي ختام الاجتماع، شددت وكيلة الوزارة على أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة لضمان تحقيق هذه الأهداف، مؤكدة أن تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها يمثل أولوية رئيسية في خطة الوزارة.

كما وجهت بضرورة التعامل الإنساني مع المرضى والاستماع لهم وتوفير بيئة علاجية مريحة لهم وكذلك سرعة ودقة التعامل مع طلبات المرضى والاستفسارات الواردة بسرعة ومرونة لضمان حصول المرضى على الخدمات الطبية اللازمة في أسرع وقت.

جاء ذلك بحضور الدكتور الحسيني أحمد وكيل المديرية والدكتورة هالة يوسف مدير عام الطب العلاجي والدكتور عمرو سليمان مدير ادارة المستشفيات والدكتورة نفيسة عبد الفتاح مديرة مستشفى رأس التين العام والدكتور مصطفى العدل مدير مستشفى جمال حمادة والدكتور أحمد خطاب مدير مستشفى الرمد العام والدكتورة إيمان شكري مدير مستشفى أطفال الرمل والدكتور أحمد عبد السلام مدير مستشفى أطفال فوزي معاذ والدكتورة صافيناز رمضان مدير إدارة الأشعة والدكتورة نهى أحمد مدير الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتور عمر بن الخطاب مدير إدارة العلاج الطبيعي والدكتورة ريم فاروق مدير اإدارة الكلى والدكتور محمد عبد الرحمن مدير نفقة الدولة والدكتورة فاطمة رجب مدير ذوي الهمم والدكتورة شريهان فؤاد مدير العلاقات العامة والاتصال السياسي والدكتورة هويدا صاوي مديرة بنوك الدم والدكتورة شيماء فضالي مسئول المكتب الفني لوكيل الوزارة والدكتورة دعاء كرم مسئول المستلزمات الطبية واستاذ محمد أبو سديرة مسئول التغذية.

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