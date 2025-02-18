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رئيسة حى غرب الإسكندرية تشهد اليوم الثاني لسوق اليوم الواحد

الاسكندرية
الاسكندرية

شهدت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية  اليوم الثاني لسوق اليوم الواحد، والذي يتم اقامته علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ببشاير الخير ٣، ٥ بالقباري

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يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وفي إطار مبادرة أسواق اليوم الواحد والاهتمام بمناطق التطوير الحضاري

هذا وقد اشتمل السوق علي  ٣٠ منفذا لبيع السلع الأساسية من أرز وزيت وسكر واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة، وذلك لتسهيل وصول المنتجات مباشرة إلي المستهلك بأسعار مخفضة وجودة عالية.

 

هذا وقد شهد السوق إقبالا كبيرا من المواطنين، وأثنت رئيس الحي علي جودة السلع المقدمة للمواطنين بأسعار مخفضة

كما تفقدت رئيس الحي سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل، واستمعت لشكاوي وطلبات المواطنين ووجهت بالحل الفوري، فضلا عن تواجد خدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، كما تم الكشف والتحاليل المجانية للمواطنين المترددين علي السوق، وكذا خدمات شركة مياه الشرب والتوعية باهمية الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك

وجاء ذلك بوجود مديري ومسئولي تموين غرب والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والوحدة الإدارية ببشاير الخير  والكهرباء والعلاقات العامة والإعلام بالحي

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الفريق أحمد خالد حسن المهندسة زينب السيد حي غرب بالاسكندرية

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