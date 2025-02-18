تفاصيل ثاني اجتماع للجنة آليات التصدي للشائعات بالأعلى للإعلام

عقدت لجنة "آليات التصدي للشائعات"، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ثاني جلساتها، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وعضوية ممثلي الوزارات المعنية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التصدي للشائعات.

المركز القومي للبحوث



تم خلال الجلسة مناقشة وعرض الأفكار المقدمة والجهود المبذولة من ممثلي الجهات المختلفة الأعضاء في اللجنة، وكذلك أحد الأبحاث التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الخاصة بمكافحة والتصدي للشائعات.

التصدي للشائعات



كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة يوم الإثنين 24 فبراير الجاري، لوضع التصور النهائي لآليات التصدي للشائعات.

وأكد الحضور أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في التصدي للشائعات ومواجهتها، مشيرين إلى أهمية توعية المواطنين وتثقيفهم بكيفية مواجهة هذه الظاهرة.



وأوضح الحضور أهمية تفعيل القوانين واللوائح لمواجهة أي خروقات والتصدي لهذه الظاهرة بقوة، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تعد ظاهرة عالمية.

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