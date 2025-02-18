محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، والتصدى لأي محاولة للبناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ25 لإزالة التعديات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.

وتنفيذًا لذلك، شن حي المنتزة أول حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة شملت إزالة ٢ حالة متغيرات مكانية بعزبة الإصلاح علي مساحة ٢١٠ أمتار، فضلا عن إزالة️ ٤ حالات بناء مخالف في المهد بشارع البصل، حوض الإصلاح، عزبة المراغي بإجمالي مساحات ٥٠٠ متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذ حي المنتزة ثان حملة مكبرة تمكنت من إزالة عدد ٣ حالات متغيرات مكانية عبارة عن أسوار وغرف من الطوب الأبيض علي مساحة ٣٠٠ متر بمتفرعات شارع ١٦ منطقة طوسون، بالإضافة إلى إزالة هنجر وأسوار علي مساحة ٢٥٠ متر بعزبة الرحامنة.

وواصل حي شرق حملات إزالة التعديات شملت إزالة عدد ٣ حالات بناء في المهد، فضلا عن إزالة عدد ٦ متغيرات مكانية عبارة عن أسوار ومبان مخالفة بمنطقة أبيس الثانية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقام حي العامرية ثان حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة شملت إزالة عدد ٢ حالة متغيرات مكانية عبارة عن حوائط بالدور الأول علوي بأحد العقارات بنجع ابو رواف وكذا إزالة جمالون صاج بقرية عرابي.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف جهات الولاية، في شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات المخالفة والمستهدفة ضمن أعمال الموجة، مشددًا على رؤساء الأحياء، بتكثيف المرور الميداني، للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.

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