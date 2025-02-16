الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق المنصورة ميت غمر

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة على ملاكي بالدقهلية، فيتو

لقي مسن مصرعه في حادث انقلاب سيارة نقل كونتينر على طريق المنصورة ميت غمر أمام كوبري شيوة أجا.

مصرع خمسيني في حادث على طريق المنصورة ميت غمر 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل كونتينر على ملاكى مما تسبب في شلل مروري بالطريق لمسافات طويلة.

انقلاب سيارة نقل كونتينر على ملاكي بطريق اجا 

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف ورجال الحماية المدنية ورجال المرور إلى موقع الحادث وتبين وقوع مصاب تم استخراجه عن طريق الدفاع المدني وتوفي عقب وصوله لمستشفى أجا المركزي.

تحرك أمني ونقل المصاب وتوفي عقب وصوله للمستشفى
وبالفحص تبين مصرع أحمد السيد حسانين عماشة 52 سنة من  محلة انجاق شربين وصل مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج وتوفى بعد الوصول للمستشفى.

المحضر بالحادث وإعادة تيسير الحركة المرورية 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمكن رجال الأمن والمرور من إعادة فتح الطريق ورفع حطام السيارة من وسط الطريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحركة المرورية الأجهزة الأمنية الدقهلية الدفاع المدني الحماية المدنية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات شرطة النجدة رجال الحماية المدنية محافظة الدقهلية مستشفي أجا المركزي

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

مصرع شاب إثر انقلاب موتوسيكل في قنا

استدعاء مالك عقار شهد مصرع عامل أثناء صيانة الأسانسير بمدينة نصر

الأكثر قراءة

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

محامي سفاح المعمورة يفجر مفاجأة: المتهم استأجر شققا خارج الإسكندرية

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

زوجة زيزو: زوجي يمر بفترة فاصلة ويركز في صناعة تاريخ مع الزمالك

مفاجآت جديدة عن ضحية سفاح الإسكندرية الثالثة (فيديو)

التشخيص المبدئي لإصابة زيزو في مباراة بتروجت

خيام وممر واحتلال 3 كيلومتر فى سيناء، تفاصيل مخطط التهجير المرسوم منذ 2023

أول قرار من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام بتروجت

منوعات

المزيد

الكويت تستضيف مسابقة أجمل قطة فى منطقة الشرق الأوسط

رغم تشجيعه مانشستر يونايتد، زعيم كوريا الشمالية يحظر بث الدوري الإنجليزي

صيني يتسلق أشهر قمم الجبال باستخدام يديه فقط، ما القصة ؟

على راسي أشوف ابتسامتك وانتصارك، مسئول مصري يقبل رأس شاب فلسطيني أهداه حلوى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

شوقي علام: الجماع في ليالي رمضان جائز والصيام لا يفسد بالجنابة (فيديو)

مظاهر قيومية الله، تفسير الشعراوي للآية 5 من سورة آل عمران (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية