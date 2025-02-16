مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق المنصورة ميت غمر

لقي مسن مصرعه في حادث انقلاب سيارة نقل كونتينر على طريق المنصورة ميت غمر أمام كوبري شيوة أجا.

مصرع خمسيني في حادث على طريق المنصورة ميت غمر

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل كونتينر على ملاكى مما تسبب في شلل مروري بالطريق لمسافات طويلة.

انقلاب سيارة نقل كونتينر على ملاكي بطريق اجا

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف ورجال الحماية المدنية ورجال المرور إلى موقع الحادث وتبين وقوع مصاب تم استخراجه عن طريق الدفاع المدني وتوفي عقب وصوله لمستشفى أجا المركزي.

تحرك أمني ونقل المصاب وتوفي عقب وصوله للمستشفى

وبالفحص تبين مصرع أحمد السيد حسانين عماشة 52 سنة من محلة انجاق شربين وصل مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج وتوفى بعد الوصول للمستشفى.

المحضر بالحادث وإعادة تيسير الحركة المرورية

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمكن رجال الأمن والمرور من إعادة فتح الطريق ورفع حطام السيارة من وسط الطريق.

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