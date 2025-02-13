الخميس 13 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما حكم صيام النصف من شعبان إذا وافق يوم الجمعة؟، الإفتاء تحسم الجدل

صيام النصف من شعبان،
صيام النصف من شعبان، فيتو

 مع حلول ليلة النصف من شعبان هذا العام في يوم الجمعة، يتساءل البعض حول حكم صيام ليلة النصف منفردًا إذا وافقت يوم الجمعة.

دار الإفتاء: يكره صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه يكره صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً للمسلم؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.

دار الإفتاء: رفع الأعمال في شهر شعبان ورد في السنة

وأشارت إلي أن رفع الأعمال في شهر شعبان ورد في السنة؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» أخرجه النسائي.

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجب ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين؛ فأُحِبُّ أن يُرفَع عملي وأنا صائمٌ» أخرجه النسائي.

وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أن الاحتفالُ بِلَيْلَةِ النصف مِن شهر شعبان المبارك مشروعٌ على جهة الاستحباب، وقد رغَّبَ الشرع الشريف في إحيائها، واغتنام نفحاتها؛ بقيام ليلها وصوم نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات، وقد دَرَجَ على إحياء هذه الليلة والاحتفال بها المسلمون سلفًا وخلفًا عبر القرون من غير نكير.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصف من شعبان رفع الاعمال في شهر شعبان صيام يوم الجمعة صوم النافلة ليلة النصف من شعبان شهر شعبان

مواد متعلقة

دار الإفتاء توضح فضل ليلة النصف من شعبان

هل الأرزاق والآجال تُكتب في ليلة النصف من شعبان؟، داعية إسلامي يوضح

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

هيئة الدواء المصرية تحذر من مستحضر ميبو لعلاج الحروق

زيادة المرتبات 2025، مدبولي يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة

بعد اصطفافها قرب معبر رفح، مكتب نتنياهو: لن تدخل منازل متنقلة إلى غزة

مجلس الوزراء يقر تعديلات جديدة على قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

موعد أول أيام رمضان 2025، البحوث الفلكية تحسم الجدل

شديد البرودة ليلا، الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس غدا الجمعة

منوعات

المزيد

هزات جليدية في أعماق جرينلاند لأول مرة

اكتشاف يرقات "ماكرة" تعيش في مستوطنات النمل بالمغرب

سيلينا جوميز تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الحب

ابن أيلون ماسك لـ ترامب: «أنت لست الرئيس وعليك الرحيل»، والنشطاء: أصبح أضحوكة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 13-2-2025 بالأسواق

رقم قياسي، ارتفاعات متتالية في سعر الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الخميس 13-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-2-2025 بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح الأكثر مساهمة في تاريخ الدوري الإنجليزي خارج ملعبه (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان وسبب تسميتها بـ “ليلة الغفران”

علي جمعة: هؤلاء لا يغفر الله لهم في ليلة النصف من شعبان

ما حكم صيام النصف من شعبان إذا وافق يوم الجمعة؟، الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية