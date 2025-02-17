افتتاح معارض أهلا رمضان بجنوب سيناء بتخفيضات تصل لـ 30 %

افتتح اللواء خيري حسين، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، نيابة عن اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، معرضين جديدين بمدينة الطور، برفقة المهندس إبراهيم حارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، وعلي حمادة، رئيس مدينة الطور، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار تقل عن مثيلتها في الاسواق بنسبة 30%.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة التوسع في إقامة معارض أهلًا رمضان، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح المهندس إبراهيم حارون، وكيل وزارة التموين، أن المعارض تستمر لمدة شهر كامل، وتضم مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية، منها: الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، البقوليات بأنواعها، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة، بتخفيضات تتراوح بين 15% – 25% لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم المعارض والأسواق المخفضة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

وأكد وكيل وزارة التموين أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين بضرورة التوسع في إقامة معارض أهلًا رمضان في كافة مراكز ومدن المحافظة، وليس فقط في العاصمة، لضمان وصول السلع المخفضة لأكبر عدد من المواطنين في جنوب سيناء.

شهدت المعارض منذ افتتاحها إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاستفادة من التخفيضات والعروض المميزة، حيث تم توفير مخزون كافٍ من السلع لتلبية احتياجات المستهلكين طوال فترة عمل المعارض،كما تم التعاون مع القطاع الخاص والشركات المنتجة لضمان توفير السلع بأسعار مخفضة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية.

يُذكر أن هذه المعارض تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. كما تستعد وزارة التموين لتنفيذ مزيد من المبادرات خلال الفترة المقبلة لضمان استمرار توفير السلع بأسعار مناسبة في مختلف المحافظ

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