مصرع مستشار ومساعد محافظ جنوب سيناء في حادث مروري بسانت كاترين

لقى كل من: اللواء طلعت العناني مستشار محافظ جنوب سيناء واللواء عماد عبدالرحمن عنان، مساعد محافظ جنوب سيناء، مصرعهما، منذ قليل، في حادث مروري بمدينة سانت كاترين.

وأفادت المصادر أيضا بمصرع قائد السيارة.

وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا.

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