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رياضة

تشكيل المصري لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمباراته بالجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم  الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

 

تشكيل المصري امام غزل المحلة

وجاء التشكيل كالتالي:
محمود حمدي  لحراسة المرمى.

كريم العراقي،  باهر المحمدي، محمد هاشم  ، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو، خالد الغندور، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد، أحمد عيد، خالد صبحي، حسن علي، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، أحمد القرموطي،  فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا.

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