محافظ الغربية يجري حركة تنقلات جديدة في الإدارات التعليمية

اعتمد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حركة تنقلات محدودة بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، شملت تعيينات جديدة وتعديلات في التكليفات لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء وضخ دماء جديدة في مواقع القيادة بما ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية.

وأكد محافظ الغربية أن هذه التغييرات تأتي ضمن خطة التطوير المستمرة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات التعليمية، وتحفيز القيادات على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والشفافية في جميع القطاعات.

وشملت حركة التنقلات التي عرضها ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية على المحافظ ووافق عليها التعديلات التالية:

الدكتور هاني عادل مجاهد - مديرًا عامًا لإدارة غرب المحلة التعليمية ومنى السيد إبراهيم عطا - مديرًا عامًا لإدارة شرق المحلة التعليمية وخالد حمدي عبد النعيم - تكليفه بتسيير أعمال مدير عام إدارة زفتى التعليميةمحمد السيد السقا - ندبًا وكيلًا لإدارة شرق طنطا التعليمية “استكمال مدة بينية” وأحمد الششتاوي السيد فارس - تكليفه وكيلًا لإدارة كفر الزيات التعليمية.

وأكد ناصر حسن، وكيل تعليم الغربية أن هذه الحركة تهدف إلى تحقيق مزيد من الانضباط الإداري ورفع كفاءة العمل داخل الإدارات التعليمية، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة متابعة أداء القيادات الجديدة ميدانيًا، وقياس مدى تحقيقهم للأهداف المرجوة في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الإجراءات التي تضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتحقيق جودة تعليمية تتماشى مع رؤية الدولة في تطوير التعليم.

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