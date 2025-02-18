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محافظات

حادث تصادم بطنطا يسفر عن إصابة 10 أشخاص (صور)

تصادم ميكروباص وتريلا
تصادم ميكروباص وتريلا بطنطا

شهد طريق طنطا - كفر الزيات بـ محافظة الغربية، وبالتحديد منطقة مرور سالم بمدخل طنطا، حادث تصادم مروع بين ميكروباص وسيارة تريلا، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة.

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وفور وقوع الحادث، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، كما قامت الإدارة العامة للمرور برفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق منعًا لحدوث اختناقات مرورية.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، يرجح أن السرعة الزائدة وعدم الانتباه أثناء القيادة كانا من أسباب وقوع الحادث وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتناشد الجهات الأمنيةبـ محافظةالغربية  السائقين بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع.

 

بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

 أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

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