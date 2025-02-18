بشرى سارة لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بسبب التعدي على الأراضي الزراعية

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات جديدة بشأن المواطنين الذين توقفت بطاقاتهم التموينية بسبب التعدي على الأراضي الزراعية.

وتشمل التعليمات عدة إجراءات وشروط لعودة تفعيل هذه البطاقات، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان وصول الدعم للمواطنين المستحقين.

أسباب توقف البطاقات التموينية

وتتوقف بعض بطاقات التموين في حال ثبوت قيام صاحب البطاقة بالتعدي على الأراضي الزراعية، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأفراد كما قد يؤدي هذا التعدي إلى توقف الاستفادة من الدعم التمويني المقدم من الدولة.

شروط العودة لتفعيل البطاقات الموقوفة بسبب التعدي على الأراضي

وبموجب التوجيهات الصادرة عن وزارة التموين، حددت عدد من الشروط الواجب على المواطنين الالتزام بها لإعادة تفعيل بطاقاتهم التموينية المتوقفة. وتشمل:

1. تقديم حكم بالبراءة

إذا كان صاحب البطاقة قد حصل على حكم قضائي بالبراءة من التهم المتعلقة بالتعدي على الأراضي الزراعية، يجب تقديم صورة من الحكم مع كافة المستندات المطلوبة.

2 إفادة من الجهة المعنية:

في حال قيام المواطن بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية، يتعين عليه تقديم إفادة رسمية من الجهة التي قامت بإزالة التعدي، مثل مجلس المدينة أو الإدارة الزراعية.

3. إجراءات قانونية مثبتة:

بالإضافة إلى الإفادة أو الحكم القضائي، يجب أن يكون المواطن قد أنهى كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأنه لا توجد أي مشاكل قانونية أو محاضر ضده.

إجراءات تقديم الطلبات والمستندات

ويتقدم المواطن الى مكتب التموين التابع له بتلك الأوراق والمستندات، لإعادة تفعيل البطاقة التموينية المتوقفة ، على أن يقدم المواطن صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به وأفراد أسرته، بالإضافة إلى رقم هاتف مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة الحكومة لتنظيم استحقاق الدعم المقدم من وزارة التموين، ولضمان وصول الدعم إلى المواطنين الذين يستحقونه.

كما تهدف إلى التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.

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