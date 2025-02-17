طرح البيض بتخفيضات 20% في معارض "أهلًا رمضان"

شهدت معارض "أهلًا رمضان" طرح كميات كبيرة من البيض بأسعار مخفضة تصل إلى 20 %، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

أسعار تنافسية وإقبال متزايد من المواطنين

وجاءت أسعار البيض بمعارض "أهلًا رمضان" بسعر 145 جنيه للكرتونة، وهي أقل من مثيلاتها في الأسواق الحرة، حيث تم توفير كراتين البيض الأبيض والأحمر بأسعار تنافسية، ما ساهم في زيادة الإقبال من قبل المواطنين..

دعم حكومي لتخفيف العبء عن المواطنين

ويأتي طرح البيض بأسعار مخفضة يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال المواسم والمناسبات، حيث تعمل الحكومة بالتنسيق مع المنتجين والموردين لضخ كميات إضافية في المجمعات الاستهلاكية والمعارض لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ارتفاع غير مبرر.

استعدادات مكثفة لشهر رمضان

ومع اقتراب شهر رمضان، تكثف وزارة التموين جهودها لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، حيث يتم توفير البيض إلى جانب الدواجن واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة في مختلف المنافذ التابعة للوزارة، بالإضافة إلى معارض "أهلًا رمضان" المنتشرة في المحافظات. كما يتم تنفيذ حملات رقابية لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة ومنع أي محاولات لاحتكار السلع.

استقرار الأسواق وحماية المستهلك

يأتي طرح البيض بأسعار مخفضة في إطار جهود الحكومة لدعم استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.

وأكدت وزارة التموين استمرارها في اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق التوازن السعري، بما يسهم في تخفيف العبء عن الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع استعدادات شهر رمضان المبارك.

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