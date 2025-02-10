الأمن يكشف ملابسات فيديو قائد سيارة تسبب في إصابة شخص بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة نصف نقل بفتح الباب الخلفى للسيارة، مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بالغربية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو قائد سيارة تسبب فى اصابة شخص بالغربية

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصـــل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "نصف نقل" بفتح الباب الخلفى لصندوق السيارة مما أدى إلى إصطدامه بأحد الأشخاص محدثًا إصابته بعدة كدمات متفرقة بالجسم أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق بإحدى الشركات - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة دون قصد، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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