تعديل أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 40 (تابع)، الصادر في 18 فبراير 2025، قرار وزارة الداخلية رقم ٢٦٠ لسنة ٢٠٢٥، بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة.



ونصت المادة الأولى لقرار وزارة الداخلية بالاستبدال بعبارة "وفق أحد النظامين التاليين " الواردة بالفقرة الأولى من المادة (۲۹) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها، عبارة "وفق أى من الأنظمة التالية".



ويضاف بند جديد رقمه (۳) إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة المشار إليها، نصه الآتي: "٣- الدراسة إلكترونيًا عن بُعد وفقًا للضوابط والآليات ونسب الحـضور التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية".

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