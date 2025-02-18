الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حوادث

الداخلية تحبط تهريب شحنة مخدرات بقيمة 850 مليون جنيه

القبض علي تشكيل عصابي
القبض علي تشكيل عصابي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة لتهريبها لإحدى الدول وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 850 مليون.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت قيام ( تشكيل عصابي شديد الخطورة الإجرامية يضم 8 أشخاص " 3 منهم يحملون جنسيات دول أخرى") بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة من أحد الموانئ مخبأة بمخابئ سرية داخل شحنة مشمولها المستندى مكبرات صوت تمهيدًا لتهريبها لإحدى الدول.
 

 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والجهات الأمنية المعنية تم ضبط ( 7 منهم ) وتبين تواجد الأخير خارج البلاد وبحوزتهم ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 700 ألف قرص كبتاجون، 63 كيلو جرام حشيش، 3 كيلو جرام شابو " - 3 سيارات - مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي ( 850 مليون جنيه).. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (العنصر الهارب) بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

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