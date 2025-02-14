أسامة نبيه: نتمسك بوديتي نيجيريا رغم وقوعها بنفس المجموعة في أمم إفريقيا

منتخب الشباب، كشف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2005 آخر استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب في كوت ديفوار بين شهري أبريل ومايو هذا العام.

مجموعة مصر قوبة

وتابع: "مجموعة منتخب مصر قوية، "بتفكرنا بالزمن الجميل"، والمنافسة دائما تكون شرسة، وكل من يريد أن يحقق طموحات لابد وأن يكون لديه فكر مواجهة منتخبات عملاقة".

وأكمل: "كل الفرق المشاركة كبيرة، ولدينا رهان كبير على اللاعبين المصريين، وهم قادرون على إظهار كل ما لديهم في المواقف الكبيرة، وهو المعتاد للاعبين المصريين".

أسامة نبيه رفقة جهازه المعاون، فيتو

برنامج منتخب الشباب قبل أمم إفريقيا

وأضاف: "حتى الأن متفقين على التدريب من 7 لـ 10 أيام شهريا من أجل الاستعداد للبطولة، وكنا متفقين على خوض مباراتين وديتين ضد نيجيريا، وننتظر ردهم، وليس لدي أي مانع حول خوض مباراة ودية قبل البطولة، وأنا كمدرب موافق، وننتظر رد مدرب منتخب نيجيريا، خاصة وأننا نتواجد معا في المجموعة".

توليت المسئولية في وقت قصير

واستكمل: "التوقيت صعب للغاية في إيجاد بديل لمباراة ودية غير نيجيريا، وتوليت المسؤولية في وقت قصير، ولكننا قادرين على تقديم كل ما لدينا، ولن نقوم بتعليق الشماعات من الأن".

وقال أسامة نبيه، في تصريحات تليفزيونية إن"احتفالية الأهلي بتدشين الاستاد والاحتفال بكاس العالم للأندية عظيمة ومشرفة، وتخدم المجتمع الكروي".

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