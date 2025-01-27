كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ادعاء سيدة باحتجازها وإعطائها أدوية مخدرة في العياط.

الأمن يكشف ملابسات ادعاء سيدة باحتجازها وإعطائها أدوية مخدرة في العياط

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء إحدى السيدات (مقيمة بدائرة مركز شرطة العياط – الجيزة) قيام أسرتها وزوجها باحتجازها والتعدى عليها وإعطائها أدوية مخدرة.



وبالفحص تبين عدم صحة الإدعاء وأن القائمة بالنشر تعانى من مرض نفسى "اضطراب وجدانى" منذ 4 أشهر وتقوم بالتردد على طبيب بأحد المستشفيات للأمراض النفسية والعصبية على فترات متفاوتة وتتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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