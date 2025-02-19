مصر وإسبانيا تواصلان تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.. الإحصاء: 3 مليارات دولار قيمة التبادل التجاري بين البلدين في 2024، والحديد والأسمدة والملابس الجاهزة على رأس السلع المصدرة

يتوجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدريد عاصمة أسبانيا وذلك في اطار تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين وتوقيع اتفاق ثنائي استراتيجي، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة، وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس يصدر الجهاز بيانا يتضمن تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وأسبانيا

قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا

كشفت بيانات الجهاز اليوم الثلاثاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا إلى 3.1 مليار ات دولار عام 2024 مقابل 3.2 مليارات دولار عام 2023.



قيمــة الصــادرات المصــرية لأسبانيا

وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لأسبانيا 1.5 مليار دولار عام 2024 مقابل 1.6 مليار دولار خلال عام 2023.

قيمة الواردات المصرية من أسبانيا

وبلغت قيمة الواردات المصرية من أسبانيا 1.6 مليار دولار خلال عــام 2024 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أسبانيا خلال عام 2024

1. حديد وصلب بقيمة 227 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 195 مليون دولار

3. ملابس جاهزة بقيمة 173 مليون دولار..

4. خضروات وفواكه بقيمة 120 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 115 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أسبانيا خلال عام 2024



1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 239 مليون دولار.

2. وقود وزيوت معدنية ومنتجاتها بقيمة 188 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 168 مليون دولار.

4. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 133 مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 81 مليون دولار.

تحويلات المصريين العاملين في أسبانيا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أسبانيا 21.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 18.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023

تحويلات الأسبانيين العاملين بمصر

بلغت قيمة تحويلات الأسبانيين العاملين بمصر 4.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

قيمة الاستثمارات الأسبانية في مصر



و بلغت قيمة الاستثمارات الأسبانية في مصر 123 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 161 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

قيمة الاستثمارات المصرية في أسبانيا

بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في أسبانيا 61.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 63 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.



وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.2 مليـــون نسمـــة خلال عام 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان أسبانيا 47.9 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

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