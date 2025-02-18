الإحصاء: 159,6 مليار دولار إجمالي متحصلات النقد الأجنبي 2023- 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي " عام 2023/2024"

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

- إجمالي متحصلات النقد الأجنبي لتصل الى 159.6 مليار دولار أمريكي عام 2023/2024مقابل 121.9 مليار دولار أمريكي عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 30,8% نتيجة زيادة الحساب المالي للاستثمار المباشر حيث بلغت 32.9 مليار دولار أمريكي 2023/ 2024 .

- إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي لتصل الى 148.5 مليار دولار أمريكي عام 2023/ 2024مقابل 135.0 مليار دولار أمريكي عام 2022 /2023 بنسبة زيادة قدرها 10,0%، وترجع تلك الزيادة الى زيادة المدفوعات على سلع الواردات لتصل الى 67.8 مليار دولار امريكى عام 2023/2024 مقابل 61.6 مليار دولار امريكى في العام السابق.

- جاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات الدولية اسهامًا في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2023/2024 بقيمة 66.9 مليار دولار أمريكي وبنسبة 41,9% من إجمالي المتحصلات، وتتصدر تلك الدول الامارات العربية المتحدة حيث بلغت أجمالي المتحصلات36.4 مليار دولار أمريكي بنسبة 22.8% من أجمالي متحصلات الدول العربية يليها دولة المملكة العربية السعودية حيث بلغت 17.1 مليار دولار أمريكي.

- جاءت مجموعة دول القارة الاوروبية على رأس المجموعات الدولية اسهامًا في مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2023/ 2024 بقيمة حوالى 53.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.8% من أجمالي المدفوعات وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة 14,4مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي.

- انخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة انخفاض قدرها 25.3% لتصل إلى 2,8 مليار دولار مقابل 3,8 مليار دولار في العام السابق، وحقق ميزان المعاملات النقدية عجز يصل الى 926.7 مليون دولار عام 2023/2024.



- ارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU ( (مصر ليست عضو بها) لتصل إلى 51.8 مليار دولار مقابل 47.5 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 8.9% مع زيادة عجز ميزان المعاملات النقدية الى 9.0 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق.

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