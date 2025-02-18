الثلاثاء 18 فبراير 2025
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تموين الإسكندرية يضبط لحوم وكبدة مجهولة المصدر في حملة على الأسواق

حملة على الأسواق
حملة على الأسواق

 شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة. 

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية تعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الثلاجات.

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وقامت إدارة رقابة المديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بعدة حملات على الثلاجات والتى أسفرت عن ضبط ثلاجة حفظ لحوم لحيازتها كميات من اللحوم والكبدة مجهولة المصدر وعدم وجود بيانات عليها وتم التحفظ على الأصناف والكميات  ٢٠٠ كرتونة كبدة زنة الكرتونة الواحدة ١٥ كجم و٩ كرتونات دهن أمريكى زنة الكرتونة الواحدة ١٠ كجم و٤٠ كرتونة لحم هندى زنة الكرتونة الواحدة ٢٠ كجم و٥٠ كرتونة لحم برازيلى زنة الكرتونة الواحدة ٢٠ كجم و٤٠ كرتونة قلوب زنة الكرتونة الواحدة ١٠ كجم.

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات. 

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مديرية تموين الإسكندرية الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية المهندس السيد حرز الله وزارة التموين

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