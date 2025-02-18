الخارجية الأمريكية: واشنطن وموسكو ستسميان فريقين لإنهاء النزاع في أوكرانيا

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع الرياض، أن واشنطن وموسكو ستسميان فريقين تفاوضيين رفيعي المستوى لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

الخارجية الأمريكية: واشنطن وموسكو ستسميان فريقين تفاوضيين رفيعي المستوى لإنهاء النزاع في أوكرانيا

وأوضحت الخارجية الأمريكية عن المحادثات مع روسيا في السعودية، أن مكالمة هاتفية واحدة تليها اجتماع واحد لا تكفي لإرساء السلام الدائم ويجب أن نتخذ إجراءات، واليوم اتخذنا خطوة مهمة إلى الأمام.

وأشارت إلى أن الرئيس ترامب يمكنه إقناع أوكرانيا وروسيا بالموافقة على وقف الحرب.

كما أشارت إلى تعهد الأطراف المشاركة في اجتماعات الرياض بالبقاء منخرطين لضمان تقدم العملية في الوقت المناسب وبطريقة منتجة.

إرساء الأساس للتعاون المستقبلي بالمسائل ذات الاهتمام الجيوسياسي المتبادل

وأوضحت انهم اتفقوا مع روسيا على إرساء الأساس للتعاون المستقبلي بالمسائل ذات الاهتمام الجيوسياسي المتبادل والفرص الاقتصادية والاستثمارية التاريخية.

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